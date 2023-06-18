المقاتلات العراقية تستهدف إرهابيين شمال بغداد

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت 17 حزيران 2023، مقتل إرهابيين وتدمير أوكار ومضافات بضربة جوية شمال بغداد.

وقالت الخلية في بيان، أن العملية هذه جاءت "استمراراً للنهج التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية"، لافتة أنها جاءت وفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل جهاز الأمن الوطني وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة.

ونوّه البيان أن "صقور الجو الأبطال" في إشارة إلى القوات الجوية العراقية نفذت العملية بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة ضمن قاطع شمال عمليات بغداد.

هذا وأشارت إلى أن الضربة "اسفرت عن قتل عدد من الارهابيين وتدمير أوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية".