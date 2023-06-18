سیاسة

الديمقراطي الكوردستاني: يمكن إجراء انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات مجالس المحافظات في وقت واحد

"إن لم تكن هناك معوقات سياسية، يمكن إجراءها في وقت لاحق من هذا العام"
author_image دیار بکر
کوردستان

 أربیل (كوردستان24) - أكد المتحدث باسم قسم الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، أنه يمكن إجراء انتخابات برلمان كوردستان وانتخابات مجالس المحافظات العراقية في وقت واحد، إن لم تكن هناك معوقات سياسية.

وقال المتحدث باسم قسم الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هاوار محمد في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24  «إن لم تكن هناك معوقات سياسية، يمكن إجراء انتخابات برلمان كوردستان في وقت لاحق من هذا العام. ولدينا تجربة سابقة، حيث أنه في عام 2009 أجريت انتخابات برلمان كوردستان والانتخابات البرلمانية العراقية وانتخابات مجالس المحافظات في وقت واحد».

ومن المقرر أن تجتمع مفوضية الانتخابات العراقية هذا الأسبوع لمناقشة تحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان.

وخلال اجتماع رئيس إقليم كوردستان، الأسبوع الماضي، مع مفوضية الانتخابات العراقية، أعلنت المفوضية عن استعدادها لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، بشرط ألا تقع في موعد انتخابات مجالس المحافظات.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف