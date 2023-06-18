الخارجية الاتحادية تعلن إجلاء 161 عراقياً من السودان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الاتحادية، اليوم الاحد 18 حزيران 2023، عن اجلاء 161 عراقيا من السودان.

وقال المتحدث بإسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان، إن "الطائرة الثالثة المخصصة لإجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان توجهت الآن إلى بغداد".

واضاف ان "على متنها (161) مواطناً".

يشار الى ان وزارة الخارجية اعلنت عن إقلاع طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين من السودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وعملاً بمتابعات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين رئيس غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسيّة الطارئة، اقلعت طائرة الإجلاء المخصصة لإعادة العراقيين، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية متوجهةً إلى مطار بورتسودان الواقع شمال شرق السودان.