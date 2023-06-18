قائمقام سنجار: 50 مليار دينار المخصصة لإعمار القضاء لا تكفي لبناء مشفى

أربيل (كوردستان24) - أكد قائمقام قضاء سنجار، أنه تم تخصيص 50 مليار دينار لإعادة إعمار القضاء، مشيراً إلى أن المبلغ لا يكفي لبناء مشفى، وقال: «لا نعلم إن كان هناك أي شيء خاص في الموازنة العراقية لسنجار ."

وأضاف نايف سيدو، قائمقام قضاء سنجار في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان 24 : «تم إنشاء صندوق إعادة إعمار سنجار في العراق، وبحسب ما ورد لنا، فقد تم تخصيص 50 مليار دينار له»، وتابع: «إذا كان المبلغ 50 مليار دينار فقط فلا يكفي لبناء مشفى، لأن سنجار منطقة مدمرة ونريد تنفيذ مشاريع استراتيجية فيها».

وتابع سيدو: «نحو 900 أسرة سجلت أسماءها من خلال منظمات محلية للعودة إلى سنجار ، ومع ذلك، وبدلاً من مساعدتهم بعد عودتهم، نصب أولئك الذين عادوا الخيام وسكنوا فيها لأن منازلهم دمرت، ولم يتلقوا أي مساعدة».