تضارب بشأن سبب تغيير مكان المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية السعودية وإيران

أربیل (كوردستان24)- تضاربت الأنباء بشأن سبب تغيير مكان انعقاد المؤتمر الصحفي بين وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي عُقد السبت في طهران.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إنه "كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي في القاعة المعتادة حيث توجد صورة القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت الوكالة أنه "بعد ذلك قام أحد الصحفيين بنشر تغريدة مسيئة للسعودية وقناة العربية أثارت انزعاج الجانب السعودي؛ مما تسبب في قيام فريق البروتوكول السعودي بتغيير مكان الجلسة بعد دقائق قليلة من بدء المؤتمر، وأكدوا ضرورة حذف الصحفي تغريدته المسيئة"

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن ما سماها "تكهنات إعلامية" بشأن تغيير مكان المؤتمر الصحفي للوزيرين لا أساس لها من الصحة، وأكد أن سبب هذا التغيير "مشكلة فنية".

ونقلت قناة العالم على موقعها الإلكتروني عن كنعاني قوله إن المباحثات بين الوزيرين اليوم في طهران "جرت بشكل جيد للغاية، وسادتها أجواء إيجابية وبناءة".

يذكر أن السعودية وإيران اتفقتا في مارس/آذار الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي تم قطعها عام 2016، وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.