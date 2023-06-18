أكبر الحجاج سناً.. إمرأة من كوردستان تؤدي الفريضة بعمر 103 أعوام

بيل (كوردستان24) - فرحت جدا بحصولي على فرصة الحج بعد ثلاثة أعوام من الرفض بسبب العمر.. هكذا عبرت المسنة الكوردية "رابين علي" عن فرحتها لأداء مناسك الركن الخامس في الإسلام، وذلك بعد قرن و3 أعوام من عمرها.

وتعيش رابين علي في منزل عتيق في مرتفعات جبال إقليم كوردستان، وتحديدا بقضاء "جومان"، ويطل منزلها على أعلى قمة جبلية في كوردستان وهو جبل "حصاروست" في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.

وقالت الحاجة، "فرحت جدا بحصولي على فرصة الحج بعد ثلاثة أعوام من الرفض بسبب العمر أو لأسباب أخرى، وأخيرا سأسافر لأداء فريضة الحج وزيارة الديار المقدسة والحمدلله".

وأكد المسؤول الإعلامي لبعثة الحج في إقليم كوردستان، كاروان ستوني أن المسنة رابين علي هي أكبر حجاج بيت الله سنا في إقليم كوردستان العراق، وأنها حصلت على موافقة الحج بعد رفع السلطات السعودية شرط العمر عن الراغبين لحج بيت الله الحرام.

وتم توثيق صورة المسنة رابين علي وهي تحمل هويتها الثبوتية ومثبت فيها تاريخ ميلادها "الأول من الشهر السابع من عام 1920