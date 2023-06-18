نحاتٌ كوردي ينتهي من تصميم تمثالٍ لـ حسن زيرك

أربيل (كوردستان 24)- أنهى النحات بشير نصري منحوتة جديدة للفنان الكوردي حسن زيرك، بعد إنجازه سلسلة من المنحوتات لشخصياتٍ أدبية وروائية وشعرية كوردية.

ومن المقرّر أن يوضع التمثال- الذي أُنشِئ بالتعاون مع مركز ديلان للموسيقى- قريباً بمركزٍ للتدريب الفني بمدينة بوكان في محافظة كوردستان بإيران.

وتعدُّ منحوتة "زيرك" من روائع النحات بشير نصري، الذي سبق وصمم منحوتات لكبار المثقفين والأدباء الكورد أمثال عبد الله به شيو- شيركو بيكه س- بختيار علي- جلادت بدرخان وقاله مره.

وخلال حديثه لـ كوردستان 24، أوضح نصري أن أحدث أعماله في مجال النحت "تتمثل في إنشاء تمثال لـ حسن زيرك، الفنان الذي صار رمزاً للجمال بكوردستان إيران".

وأضاف: "لقد ترك خلال مسيرته الفنية كنزاً عظيماً واستطاع أن يخدم الحركة الفنية الكوردية بموسيقاه وصوته الأصيل، ولا يزال فنه حياً في آذاننا وقلوبنا".

ولفت نصري إلى أنه صمم منحوتة حسن زيرك "تقديراً لخدماته الجليلة للفن الكوردي، أتمنى أن يكون هذا التمثال يناسب عظمته".

وأشار النحات إلى أنه أنجر في السابق عدداً من المنحوتات لعظماء كورد في مجال الأدب والرواية والشعر، و"عملت على جميعها بشكلٍ احترافي".

وقال: "كل ما أنجزه في مجال النحت، يختلف عن أعمال النحاتين الآخرين من حيث الجودة واستخدام المواد، لأنني أقضي موسماً كاملاً في العمل على منحوتةٍ واحد فقط، حتى أقدّم عملاً فريداً ومميزاً".