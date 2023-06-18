اقتصاد

حكومة الإقليم تبني أكبر مشروع على مستوى العراق لإنتاج الأسماك

يهدف المشروع الذي يبلغ مساحته 229 دونماً، إلى سد الحاجة المحلية من الثروة السمكية، وتطويره لمستوى يمكن تصدير الفائض إلى الخارج
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صورة جوية للمشروع- عن الموقع الرسمي لحكومة كوردستان
صورة جوية للمشروع- عن الموقع الرسمي لحكومة كوردستان
کوردستان مزرعة أسماك أسماك دهوك

أربيل (كوردستان 24)- يجري العمل على إنشاء مشروعٍ لإنتاج الأسماك بمحافظة دهوك، هو الأكبر من نوعه على مستوى إقليم كوردستان والعراق برأسمالٍ يُقدّر بـ 10 ملايين دولار وتوفير 500 فرصة عمل.

يأتي ذلك، في إطار اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بتطوير الإنتاج الذي يعدّ أحد خططها الاستراتيجية.

ويتكوّن المشروع من عدة أقسام، حيث من المقرّر أن ينتج في المرحلة الأولى 1200 طن من لحوم الأسماك، إضافةً لإنتاج 21 مليون سمكة خلال العام.

ويهدف المشروع الذي يبلغ مساحته 229 دونماً، إلى سد الحاجة المحلية من الثروة السمكية، وتطويره لمستوى يمكن تصدير الفائض إلى الخارج.

يقول مدير المشروع شكري عمر: "هذا المشروع هو أحد المشاريع الاستراتيجية والمكملة للإنتاج الزراعي في الإقليم، برأس مال يبلغ 10 ملايين دولار، وتوفير 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حتى الآن للمواطنين".

وأضاف: "لم يُنشَأ أي مشروع لإنتاج الأسماك سواء في إقليم كوردستان أو أنحاء العراق بهذا الشكل أو بهذا النظام التكنولوجي المتقدم الذي استخدمناه"، وفق الموقع الرسمي لحكومة الإقليم.

وتابع: "يتكون المشروع من مفقس للأسماك، مختبر، حوض ترابي وقفص للأسماك، وتوجد خطة لإنشاء معمل لإنتاج العلف، وتصدير فائض الإنتاج إلى أسواق العراق ودول الخليج".

 

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