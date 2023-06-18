وزارة البلديات بالإقليم تعلن حفر آبار مياه جديدة في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة بإقليم كوردستان، أنها بصدد حفر آبار جديدة في أربيل عوضاً عن التي جفّت، وتجديد شبكات تمديد المياه.

وقال مدير عام دائرة المياه والصرف الصحي في وزارة البلديات، آري أحمد، إن مستوى المياه الجوفية "انخفض لمسافة 400 متر منذ عام 1986"، وفق موقع حكومة الإقليم.

وأضاف: "ستُحفر آبار جديدة عوضاً عن الآبار التي جفت في أربيل، كما ستُجدّد شبكات المياه، فضلاً عن اتباع حلول استراتيجية في استبدال الموارد الضعيفة والمؤقتة، وبناء ومحطات لمعالجة المياه".

وتابع: "ستوفر مشاريع مياه الإفراز الاستراتيجية الثلاثة 13 ألف متر مكعب من الماء لأربيل، كما سيتم تأمين 13 ألف متر مكعب إضافي من المياه للمدينة بواسطة 1240 بئراً".

وزاد: "رغم انخفاض مستوى المياه الجوفية 400 متر منذ عام 1986 حتى الآن، يمكن زيادة ورفع مستوى المياه تحت الأرض عن طريق إنشاء البرك والسدود الصغيرة".

ولفت أحمد إلى "وجود 28 بركة وسداً صغيراً ضمن حدود محافظة أربيل، ويجري العمل حالياً على بناء 22 بركة وسد آخر".