السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن غرة شهر ذي الحجة، هو غداً الإثنين، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو الأربعاء 28 حزيران يونيو 2023.

يأتي ذلك، فيما أعلنت إندونيسيا، اليوم الأحد، رسمياً تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444، مشيرة إلى أن يوم الخميس الموافق 29 يونيو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دولتا ماليزيا وبروناي، رسمياً تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444.

وأوضحتا أن يوم الخميس الموافق 29 يونيو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.