قنصل واشنطن لدى أربيل: ينبغي إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في موعدها المحدد

أربيل (كوردستان 24)- أكد قنصل الولايات المتحدة الأمريكية لدى كوردستان إيرفن هيكس، اليوم الأحد، أنه ينبغي إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المحدد، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تعزيز العلاقات بين أربيل وواشنطن.

وقال إيرفن هيكس خلال كلمة ألقاها في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية في إقليم كوردستان، "من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ولحماية شعب إقليم كوردستان، من المهم جداً إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، في موعدها المحدد".

وشدد على أن "لإقليم كوردستان أهمية خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية".

ومن المقرر أن تجتمع مفوضية الانتخابات العراقية هذا الأسبوع لمناقشة تحديد موعد انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وخلال اجتماع رئيس إقليم كوردستان، الأسبوع الماضي، مع مفوضية الانتخابات العراقية، أعلنت المفوضية عن استعدادها لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، بشرط ألا تقع في موعد انتخابات مجالس المحافظات.