اقتصاد

إقليم كوردستان يقترب من إنهاء بناء أكبر سدٍّ في أربيل

لأول مرة على مستوى إقليم كوردستان والعراق، تُستخدم خرسانة من نوع "RCC" في بناء سد "گۆمەسپان"
author_image Kurdistan24 اربیل
العمل جارٍ ليل نهار لإكمال بناء السد
العمل جارٍ ليل نهار لإكمال بناء السد
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل عن قُرب الانتهاء من بناء سد "گۆمەسپان" الذي يعدُّ أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وسيكون "گۆمەسپان" أكبر سدٍّ في العاصمة أربيل وثالث أكبر سد على مستوى إقليم كوردستان بعد دوكان ودربندخان.

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تقدّر تكلفة بناء سد "گۆمەسپان" بـ 95 مليار دينار، بارتفاعٍ يبلغ 70 متراً وطول 512 متراً، وقدرةٍ تخزينية تبلغ 115 مليون متر مكعب من مياه الأمطار.

والسد الذي سيُستفاد منه في مجال السياحة وتخزين المياه وتحسين مناخ أربيل، يغطي مساحة تقدّر بـ 6 ملايين و125 ألف مترٍ مربع.

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ولأول مرة على مستوى إقليم كوردستان والعراق، تُستخدم خرسانة من نوع "RCC" في بناء سد "گۆمەسپان".

وأكّدت محافظة أربيل، أن العمل جارٍ ليل نهار لإكمال بناء السد الذي سيلعب دوراً في حماية الموارد المائية ورفع منسوب المياه الجوفية ومكافحة الجفاف.

كما سيكون مصدراً مهماً لإمدادات المياه النظيفة لأربيل وإنعاش قطاع السياحة في المنطقة، وفق بيانٍ لمجلس محافظة أربيل.

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