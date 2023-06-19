أبو زيد: العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان في مستوى متقدّم

أربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس فرع غرفة التجارة الأميركية في إقليم كوردستان، دوري أبو زيد، بجهود رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني في سبيل التقديم بمختلف المجالات، خاصةَ الزراعة.

معتبراً أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان في مستوى متقّدم.

وقال أبو زيد، إن سبب رغبة الشركات الأميركية في الاستثمار بالإقليم "هو أن رئيس حكومة كوردستان يرغب بتطوير القطاع الزراعي وتنويع اقتصاد الإقليم".

وأضاف خلال لقاءٍ مع كوردستان 24، "أعتقد أن غرفة التجارة الأميركية استجابت لطلب رئيس حكومة كوردستان في دعوته للشركات الزراعية للاستثمار في الإقليم".

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن "هناك سبباً آخر لوصول الشركات الأميركية يتعلّق بالاستقرار والأمن في إقليم كوردستان".

وأشار أن حكومة الإقليم "بذلت الكثير من الجهود لأجل إحلال الأمن والاستقرار، لذلك هناك فرصة جيدة للشركات الأميركية للقيام بأعمال تجارية في الإقليم".

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في غضون ذلك، أعرب أبو زيد عن أمله في أن تجلب غرفة التجارة الأميركية "المزيد من الشركات إلى كوردستان، لكن ذلك سيستغرق المزيد من الوقت وما يحدث الآن هو الخطوة الأولى".

وكانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوفسكي، أشادت في وقتٍ سابق بزيارة وفدين من رجال الأعمال الأميركيين إلى إقليم كوردستان خلال شهرٍ واحد.

معتبرةً إياها عبر تغريدةٍ على تويتر "علامة على العلاقات الاقتصادية القوية بين واشنطن وإقليم كوردستان".

وأجرى وفد رجال أعمال أميركي السبت الماضي، زيارةً إلى إقليم كوردستان، مؤلّف من 14 شركة بارزة وأكثر من 24 ممثلاً عن الشركات الأميركية.

وضم الوفد كل من آنا بارس، مديرة شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأميركية، وستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط.