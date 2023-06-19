اقتصاد

وزارة البلديات في كوردستان تُخصّص أكثر من 870 مليون دينار لمشاريع بأربيل

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ساحة النافورة وسط أربيل
ساحة النافورة وسط أربيل
کوردستان أربيل وزارة البلديات والسياحة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، عن تخصيص  أكثر من 870 مليون دينار لتنفيذ مشاريع خدمية في محافظة أربيل.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الاثنين، إنها قررت إنفاق مبلغ 874 مليون و202 ألف و500 دينار، ضمن 3 قرارات وقّعها وزير البلديات ساسان عوني، لتنفيذ مشاريع خدمية في أربيل.

وأشارت الوزارة في بيانها الذي تابعته كوردستان 24، إلى أن 15 في المئة من المبلغ المخصص سيُصرف من إيرادات رئاسة بلدية أربيل.

وأضافت: "سيُنفَق المبلغ على مشاريع صب الخرسانة لطريقٍ في قرية " گرده‌ڕه‌شه‌ی گه‌وره‌"، وبناء مكب لنفايات "كانی قڕژاڵه".

كما وستنفذ مشاريع أخرى "صادقت عليها بلدية أربيل وفق القانون والمبادئ التوجيهية المالية للصرف".

 

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