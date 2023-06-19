سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل وفداً من غرفة التجارة الأمريكية

سلّط رئيس حكومة إقليم كوردستان الضوء على الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الزراعي
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مسرور بارزاني غرفة التجارة الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 19 حزيران (يونيو) 2023، وفداً من غرفة التجارة الأمريكية.

وفي الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان إيرفن هيكس، قدم نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، نبذة عن أهداف الزيارة وتشكيلة الوفد الذي ضم ممثلي عدد من الشركات الأمريكية في مجال التنمية الزراعية.

وشكر رئيس الحكومة، الولايات المتحدة الأمريكية على اهتمامها بتعزيز علاقاتها مع الإقليم من خلال القطاع الخاص.

مسلطاً الضوء على الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الزراعي وإرساء بنية اقتصادية متينة وتفعيل النظام المصرفي وتقديم الخدمات العامة إلكترونياً.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هدفنا يتمثل بجعل إقليم كوردستان مركزاً زراعياً وتجارياً مهماً في المنطقة من أجل توفير الأمن الغذائي، وتشجيع الشركات الأمريكية على تعزيز استثماراتها في إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجال الطاقة المتجددة والشؤون المصرفية.

كما جدد استعداد إقليم كوردستان لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات وتنسيق بهذا الشأن.

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