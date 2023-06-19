رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الهولندي لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 19 حزيران (يونيو) 2023، سفير المملكة الهولندية لدى العراق هانس ساندي، والوفد المرافق له.

وشهد الاجتماع، بحث الوضع العام وآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا.

كذلك تناول الاجتماع العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع التأكيد على أهمية حماية الحقوق الدستورية للإقليم.

وبهذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على ضرورة الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين وتنفيذها، مبيناً أن أمن العراق واستقراره مرهون بتطبيق الدستور واحترام الاتفاقات.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي لإقليم كوردستان، شدد رئيس الحكومة على أننا لن نسمح بأن يتحول الوضع الداخلي للإقليم إلى ضحية للمطالب غير الدستورية وغير المسؤولة.

كما جدد التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في أقرب وقت.

وأبدى السفير الهولندي لدى العراق استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات، كما جدد دعم هولندا لتعزيز إقليم كوردستان وتنميته في إطار عراق اتحادي.