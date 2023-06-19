سیاسة

مسرور بارزاني يُخصّص أكثر من 7 مليار دينار لدعم قطاع التعليم بالإقليم

يأتي ذلك، في إطار اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بقطاع التعليم ودعم طلاب الجامعات والكليات في إقليم كوردستان
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مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص أكثر من 7 مليار دينار لدعم طلاب الجامعات والمعاهد في الإقليم.

يأتي ذلك، في إطار اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بقطاع التعليم ودعم طلاب الجامعات والكليات في إقليم كوردستان.

وقال بيانٌ صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس وزراء الإقليم، اليوم الاثنين: "وافق رئيس الوزراء مسرور بارزاني على استمرار دفع 7 مليار و25 مليون دينار شهرياً" لدعم التعليم الجامعي.

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، أنه سيتم إنفاق جزء من الأموال المخصصة لتقديم الخدمات في الأقسام الداخلية  للعام الدراسي 2023 - 2024 على غرار العام الدراسي 2022 - 2023 على ميزانية الجامعات والكليات.

 

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