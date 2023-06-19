أمن أربيل يقبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة نقود مزورة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأمن الاقتصادي في مديرية الأمن العام بأربيل، اليوم الإثنين، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة نقود مزورة.

وقالت المديرية في بيان تلقته كوردستان24، "بعد تحقيق ومتابعة دقيقة، تمكنت قوات مديرية الأمن الاقتصادي في مديرية الأمن العام بأربيل، بعد حصولها على قرار القاضي، وفي عملية خاصة وناجحة، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة تزوير نقودٍ منها الدولار والدينار العراقي".

وأضاف: "بعد إلقاء القبض على المتهمين، تمت مصادرة النقود المزورة، وجميع معدات تزوير النقود، وقالبين من الذهب، وقطعة من البقايا الأثرية، وبعد ذلك تم فتح تحقيق معهم، وستتم إحالتهم إلى القاضي".

كما طمأن الأمن العام في أربيل المواطنين، من أن قواتهم على استعداد دائم لحماية بيوتهم وممتلكاتهم.