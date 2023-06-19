أمن

أمن أربيل يقبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة نقود مزورة

وأضاف: "بعد إلقاء القبض على المتهمين، تمت مصادرة النقود المزورة، وجميع معدات تزوير النقود".
author_image Kurdistan24 اربیل
أمن أربيل يقبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة نقود مزورة
أمن أربيل يقبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة نقود مزورة
کوردستان أمن أربيل اعتقال 3 أشخاص نقود مزورة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأمن الاقتصادي في مديرية الأمن العام بأربيل، اليوم الإثنين، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة نقود مزورة.

وقالت المديرية في بيان تلقته كوردستان24، "بعد تحقيق ومتابعة دقيقة، تمكنت قوات مديرية الأمن الاقتصادي في مديرية الأمن العام بأربيل، بعد حصولها على قرار القاضي، وفي عملية خاصة وناجحة، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة تزوير نقودٍ منها الدولار والدينار العراقي".

وأضاف: "بعد إلقاء القبض على المتهمين، تمت مصادرة النقود المزورة، وجميع معدات تزوير النقود، وقالبين من الذهب، وقطعة من البقايا الأثرية، وبعد ذلك تم فتح تحقيق معهم، وستتم إحالتهم إلى القاضي".

كما طمأن الأمن العام في أربيل المواطنين، من أن قواتهم على استعداد دائم لحماية بيوتهم وممتلكاتهم.

2578505270727072
74147010740170
74747485858585
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف