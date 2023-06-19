تفاصيل اجتماع تركي-عراقي بشأن نفط كوردستان

أربيل (كوردستان24)- كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع عقد في العاصمة العراقية بغداد، بين وفد تقني من وزارة الطاقة التركية، مع مسؤولين عراقيين في قطاع النفط.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين عراقيين، قولهم إن "الاجتماع شهد مناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي".

وأضاف المسؤولان، أنه "بعد هذا الاجتماع، ما يزال هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات من أجل استئناف صادرات النفط".

وأشار المسؤولان، إلى أن "هناك مناقشات في جميع الجوانب التقنية المتعلقة بإعادة تشغيل صادرات النفط، وأن قرارا باستئناف التدفقات لن يحدث اليوم، من دون عقد المزيد من الاجتماعات".

وذكر مسؤول نفطي آخر لـ"رويترز"، أن "تركيا تريد التفاوض على حجم الأضرار التي أمُرت بدفعها في حكم التحكيم وتسعى أيضا إلى توضيح قضايا التحكيم المفتوحة الأخرى".

وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار/ مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.

وأعلنت وزارة النفط الإتحادية في وقت سابق، عن قرب عقدها اجتماعا مع الجانب التركي لبحث استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كوردستان.

وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من كوردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو".