السوداني لـ بلاسخارت: الحكومة ماضية في ملف التهيئة لانتخابات مجالس المحافظات

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته مؤسسة كوردستان24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت".

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، بحسب البيان، أن "الحكومة ماضية في ملفّ التهيئة للانتخابات، وقد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك".

وأوضح أن "العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة في سبيل معالجة الأزمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ومعالجة أزمات النازحين وتكريس الجهود لإعادة من تبقى منهم إلى مناطق سكناهم"، مبيناً أن "الحكومة وضعت في أولوياتها مسألة الشراكة مع المنظمة الدولية لإيجاد حلول مستدامة للملفات الأساسية".

من جانبها، ثمّنت بلاسخارت "الجهود الحكومية في معالجة المشاكل المتجذرة، ووضع سلسلة أولويات، تأخذ بعين الاهتمام الحاجات الأساسية للمواطن العراقي، بما يؤكد السعي نحو تقديم الخدمات والارتقاء بالمستويات المعاشية والاجتماعية، وهي ركن أساس من أركان السلم الأهلي والمجتمعي".