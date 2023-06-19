سیاسة

وفد أمني برئاسة يار الله يصل إلى كركوك

author_image سوار أحمد
کوردستان وفد أمني كركوك يار الله

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، اليوم الاثنين 19 حزيران 2023، إلى محافظة كركوك.

وبحسب ما أفادت وكالة الانباء العراقية، فإن "وفداً أمنياً برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله وصل الى محافظة كركوك".

ويضم الوفد الأمني، نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي وقائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري".

وأضاف أن "الزيارة تهدف لتقييم الوضع الأمني وتوزيع انتشار القوات الأمنية في المحافظة".

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