اقتصاد

رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يفتتح كراند ماجدي مول في مدينة أربيل

وافتتحت معظم الماركات العالمية فروعاً لها في "كراند ماجدي مول"
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مشاهد من افتتاح رئيس حكومة إقليم كوردستان لـ "كراند ماجدي مول"
مشاهد من افتتاح رئيس حكومة إقليم كوردستان لـ "كراند ماجدي مول"
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني كراند ماجدي مول أربيل

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الإثنين، "كراند ماجدي مول" في مدينة أربيل، والذي يعتبر أكبر مركز تجاري على مستوى إقليم كوردستان والعراق.

ويقع كراند ماجدي مول على طريق أربيل - مصيف صلاح الدين (بيرمام)، كما أنه يعد أكبر مركز تجاري في إقليم كوردستان والعراق، وتم بناؤه على مساحة تقدر بـ 220 ألف متر مربع، ويتكون من ألف و400 متجر ووحدة تجارية.

وسيوفر هذا المشروع التجاري حوالي 1700 فرصة عمل، ويحتوي موقفاً للسيارات يتسع لـ 3 آلاف و500 مركبة.

وكراند ماجدي مول باعتباره واحداً من مشاريع هيوا هولدينك، هو فرع جديد من مولات ماجدي، والتي افتتحت سابقاً مولين آخرين في مدينتي أربيل والسليمانية.

وافتتحت معظم الماركات العالمية فروعاً لها في "كراند ماجدي مول" وأبرزها محلات (الملابس، ومستحضرات التجميل، والسلع المنزلية، والاحتياجات اليومية، ومحلات التسوق، المقاهي والمطاعم، إضافة إلى أماكن ترفيه للأطفال).

وبافتتاح "كراند ماجدي مول"، فإن عدد المولات التجارية في أربيل يرتفع بشكل ملحوظ، وأبرزها (ماجدي مول، وفاميلي مول، وكولان مول، وتابلو مول، ورويال مول، وميغا مول، وراهين مول، وعنكاوا مول، وهولير مول).

يأتي حضور رئيس حكومة إقليم كوردستان في افتتاح هذا المركز التجاري، ضمن إطار اهتمام التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان بالقطاع الخاص والاستثمار، من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتطوير الحركة التجارية والاقتصادية في إقليم كوردستان.

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