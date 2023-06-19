أول امرأة مسلمة تُعيّن قاضية فيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

أربيل (كوردستان24)- صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي على نصرت تشودري لتكون قاضية فيدرالية بدائرة نيويورك. وهي أول قاضية مسلمة تحتل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس جو بايدن هو الذي اقترح اسم نصرت جاهان تشودري ليصوت عليه أعضاء مجلس الشيوخ، وفازت بالمنصب بعد حصولها على 50 صوتا مقابل 49.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، هنأ تشاك شومر، زعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، نصرت تشودري بفوزها.

وكتب: "إنها تدخل التاريخ كأول أمريكية من بنغلادش وأول امرأة أمريكية مسلمة تعمل كقاضية فيدرالية". مضيفا بأنه كان "فخورا بتوصية الرئيس الأمريكي جو بايدن" بشأنها.

ولدت تشودري في الولايات المتحدة الأمريكية وسط عائلة مهاجرة من أصول بنغالية. عملت جل حياتها في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وتخصصت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومي.

تبلغ تشودري من العمر 45 عاما وكانت والدتها تعمل كمنسقة خدمات غذائية مدرسية في ولاية إلينوي. أما والدها الطبيب فشغل منصب رئيس لقسم الأعصاب بمستشفى في شيكاغو.

درست في جامعتي كولومبيا وبرينستون وتحصلت على شهادة في مجال الإدارة العامة ثم التحقت بكلية الحقوق بجامعة ييل.

وجدير بالذكر أن أول قاضي فيدرالي مسلم تم التصويت عليه في الولايات المتحدة الأمريكية هو زاهد قريشي". وكان ذلك بموافقة 81 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 16. قريشي ينحدر من أصول باكستانية ويعمل حاليا كقاضي في ولاية نيوجيرزي.