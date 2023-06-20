"رجل الغابة" يُنقِذ سورياً من الموت قرب الحدود البولندية البيلاروسية

أربيل (كوردستان 24)- أنقذ ناشطٌ بولندي مهاجراً سورياً فُقِد الاتصال به لمدة 10 أيام في منطقة مستنقعات قرب الحدود البولندية البيلاروسية.

ونشر ماريوس لاسو الذي يُعرف بـ "رجل الغابة"، صوراً ومقاطع فيديو على الفيسبوك، للحظات إنقاذ المهاجر السوري المفقود منذ الـ 8 يونيو حزيران الجاري.

وقال "لاسو" إنه "تلقى مع زملائه المتطوعين المهتمين بمساعدة اللاجئين على الحدود بلاغاً بوجود شخص مفقود منذ نحو 10 أيام في منطقة مستنقعات قرب الحدود".

وأكد أنهم وجدوا آثار أقدامه عند وصولهم إلى المكان، لكنهم لم يعثروا عليه.

وأضاف الناشط البولندي، أنهم واصلوا البحث عبر تتبع آثار الأقدام والقصب المكسور قرب المستنقع، قبل أن يعثروا على الرجل وهو في حالةٍ صحية متدهورة.

وقال "لاسو" إن المهاجر، ويدعى طارق، كان مصاباً في قدميه ويده، ويرجف من البرد وفي حالة جسدية سيئة، وأغمي عليه مرات عدة.

واضطر الناشط مع زملائه إلى حمل طارق مئات الأمتار إلى خارج منطقة المستنقعات، منتظرين وصول المساعدة الطبية التي تأخرت عدة ساعات.

ويحاول آلاف السوريين الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا، بعد تنامي خطورة الهجرة غير الشرعية عبر اليونان.

وبلغ عدد طالبي اللجوء العالقين على الحدود البولندية البيلاروسية عام 2021 نحو 6500 مهاجر، أغلبهم سوريون يعيشون في ظروف قاسية.

وتمنع السلطات البولندية عبور المهاجرين إلى أراضيها، وسط اتهاماتٍ لـ مينسك باستخدام ورقة الآلاف من طالبي اللجوء لإغراق دول الاتحاد الأوروبي باللاجئين.