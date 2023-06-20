مسؤولٌ روسي يعلن مشاركة "بيدرسن" في الجولة الـ 20 لمحادثات آستانا

أربيل (كوردستان 24)- أوضح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير أوتو بيدرسن، سيشارك في محادثات آستانة في جولتها الـ 20.

وأضاف بوغدانوف أن بيدرسن أكد خلال زيارته إلى موسكو مؤخراً أنه سيحضر الحدث، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وأشار المسؤول الروسي أن بلاده "تأمل في إحراز تقدم في العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق".

جاء ذلك، خلال تصريحٍ للصحفيين قبيل انطلاق الجولة الـ 20 من المفاوضات التي تستضيفها العاصمة الكازاخستانية، آستانا.

وقال: "للمرة الأولى ينظم هنا حدث ثان وبشكلٍ متواز.. هو اجتماع لأربع دول على مستوى نواب وزراء الخارجية، نعمل خلاله على قضايا تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة".

وانطلقت المحادثات بـ"صيغة أستانا" بشأن التسوية في سوريا في العاصمة الكازاخستانية اليوم الثلاثاء باجتماع وفدي روسيا والحكومة السورية.

والجانب الروسي يمثله في المحادثات مبعوثان خاصان للرئاسة الروسية هما ألكسندر لافرنتييف وميخائيل بوغدانوف.

وحسبما أكد بوغدانوف للصحفيين، فإن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود الحكومة السورية والمعارضة وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهي لبنان العراق والأردن.

وبدأت محادثات آستانا أول مرة، في يناير/كانون الثاني 2017، ومن أهم خلاصات اللقاءات السابقة الحديث عن ضرورة المفاوضات غير المباشرة، والإفراج عن المعتقلين، وتحديد مناطق خفض التوتر.