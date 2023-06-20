تركيا الشريك الاقتصادي الأكبر لإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24) - تعتبر تركيا بوابة مهمة لربط الشرق الأوسط بأوروبا والدول الغربية ، والشريك الاقتصادي الأكبر لإقليم كوردستان والبوابة الوحيدة لتصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى أنقرة اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،و يلتقي رئيس الوزراء مسرور بارزاني بوزير الخارجية التركي وكبار المسؤولين في الحكومة الجديدة لمناقشة تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا وآخر المستجدات في العراق والمنطقة.

تعد هذه الزيارة ثالث زيارة رسمية لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى تركيا،حيث قام مسرور بارزاني في 28-11-2019 ، بأول زيارة رسمية له كرئيس للوزراء إلى تركيا والتقى رجب طيب أردوغان.

كما وصل رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني يوم الجمعة 15 نيسان 2022 إلى تركيا للمرة الثانية والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين في ذلك البلد. على الرغم من أن العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا قديمة ، إلا أنه رسميًا بعد سقوط حكومة البعث في العراق ، تحسنت العلاقات ، حتى وصلت إلى مستوى الانعكاس في جميع المجالات و على مستوى عالٍ بين أنقرة وأربيل وتم توقيع العديد من الاتفاقات بين الجانبين.

سياسياً ، تتعامل تركيا بشكل رسمي مع حكومة إقليم كوردستان ، وفي عام 2011 ، جاء رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان إلى أربيل وافتتح مطار أربيل الدولي. واستمرت هذه الزيارات عدة مرات ، وزار وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة الرئيس بارزاني تركيا عدة مرات ولاقى ترحيباً على مستوى عالٍ ، وتم رفع علم كوردستان عدة مرات في مراسم الترحيب.

كانت أهم زيارة في عام 2013 ، عندما زار الرئيس بارزاني ديار بكر ، حيث التقى برئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان حول موضوع إيجاد حلي سلمي وإنهاء الصراع الكوردي في تركيا ، حيث استقبله آلاف الأشخاص وهم يلوحون بالأعلام الكوردية،وتم استقبال الرئيس بارزاني بشعار "أهلا بكم في بيتكم".

على مدى السنوات العشر الماضية ، سعى إقليم كوردستان وتركيا إلى بناء علاقات قوية من أجل التغلب على العقبات السياسية والاقتصادية في المنطقة وخلق وضع في المنطقة يحمي المصالح المشتركة.

تطورت العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وتركيا بشكل سريع منذ عام 2007 بعد تطبيع العلاقات السياسية بين البلدين،وفي عام 2007 ، بلغ حجم التجارة بين إقليم كوردستان وتركيا 1.4 مليار دولار،وبلغ ذروته في عام 2013 ، حيث ارتفع إلى 8 مليارات دولار.

تريد تركيا تعزيز علاقاتها مع إقليم كوردستان لتقوية استراتيجيتها في المنطقة ، لا سيما سياسياً واقتصادياً. كما يعتبر إقليم كوردستان تركيا بوابة مهمة لتعزيز موقعه السياسي والاقتصادي،و ارتفع موقع إقليم كوردستان في التجارة الخارجية التركية من 19 في عام 2007 إلى المركز الثالث ،ومنذ عام 2013 تركيا هي الشريك التجاري الأول لإقليم كوردستان ولها أهمية خاصة في استراتيجية التجارة لإقليم كوردستان