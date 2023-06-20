سیاسة

رئيس حكومة الإقليم يناقش عدة قضايا مع وزير الخارجية التركي

اجتمع رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني مع وزير خارجية تركية هاكان فيدان في مكتب وزارة الخارجية التركية، وناقشا ثلاثة قضايا مهمة
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني- هاكان فيدان
مسرور بارزاني- هاكان فيدان
کوردستان هاكان فيدان مسرور بارزاني رجب طيب أردوغان

أربيل (كوردستان 24)- ناقش رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عدة قضايا مع وزير الخارجية التركية، هاكان فيدان.

جاء ذلك، خلال زيارةٍ رسمية يجريها رئيس حكومة الإقليم إلى تركيا، اليوم الثلاثاء، يجتمع خلالها مع الرئيس التركي وكبار المسؤولين في حكومته الجديدة.

وقال مراسل كوردستان 24 في أنقرة، إن مسرور بارزاني اجتمع مع هاكان فيدان في مكتب وزارة الخارجية التركية، وناقشا ثلاثة قضايا مهمة، هي:

"تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا والقضايا الاقتصادية والتبادلات التجارية بين الجانبين والتطورات السياسية في العراق والوضع السياسي الإقليمي بشكلٍ عام".

وأشار مراسل كوردستان 24، إلى أن زيارة رئيس حكومة الإقليم تُعدُّ مهمة بالنسبة للمراقبين السياسيين في تركيا، لا سيما مسألة تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين أربيل وأنقرة.

 

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