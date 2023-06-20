مسرور بارزاني يجتمع مع أردوغان في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان رئيس حكومة الإقليم وصل اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، التقى خلالها بوزير الخارجية هاكان فيدان، قبل لقائه بـأردوغان.

وناقش مسرور بارزاني مع هاكان فيدان في اجتماعهما الذي عُقِد في مكتب وزارة الخارجية التركية، "تطوير العلاقات بين الإقليم وتركيا والقضايا الاقتصادية والتبادلات التجارية بين الجانبين والتطورات السياسية في العراق والوضع السياسي الإقليمي بشكلٍ عام".

وكان مراسل كوردستان 24، أكّد أن زيارة رئيس حكومة الإقليم تُعدُّ مهمة بالنسبة للمراقبين السياسيين في تركيا، لا سيما مسألة تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين أربيل وأنقرة.