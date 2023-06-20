ستيف لوتس: رئيس الوزراء مسرور بارزاني يعمل على تنويع مصادر الدخل في الاقليم

أربيل (كوردستان24)- أكد نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس يوم الإثنين، ان رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يعمل على تنويع مصادر الدخل في الإقليم.

وجاء حديث ستيف لوتس، خلال مراسم إطلاق موقع ومنصة استثمار كوردستان، حيث قال ان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، شرح رؤيته لتنويع مصادر الدخل، وهو يعمل على تنفيذ هذه الرؤية.

وأضاف لوتس ان "الاستقرار هو أحد العوامل الرئيسية لقدوم الشركات الأمريكية إلى إقليم كوردستان للاستثمار".

ووصف لوتس الخطوات التي اتخذها رئيس وزراء إقليم كوردستان لإجراء التغييرات بـ "المهمة"، مشدداً على "أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان".

كما أعرب عن سعادته بـ "مشاركة 14 شركة و24 تاجراً لا سيّما المتخصصة منها في المجال الزراعي في هذه المناسبة، وأبرزها في مجال الأغذية والانتاج الزراعي والتخزين".

وأشار إلى أن "مشاركة هذا الوفد معنا في هذه المناسبة، دليل على رؤية رئيس حكومة كوردستان لتنويع اقتصاد الإقليم، ويمكنني القول إن إقليم كوردستان يعتبر أرض الفرص".

وختم: "آمل أن نتمكن معاً من إنشاء منصة خاصة بالعمل، خصوصاً في منصة استثمار كوردستان، لكي نصبح شركاء رئيسيين، وأن نحاول الاستثمار في الإقليم، فضلاً عن أن نصبح عاملاً وحافزاً لجذب كل من يريد العمل في كوردستان".