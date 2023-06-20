الاستخبارات العسكرية تطيح بخمسة إرهابيين في عدة مناطق عراقية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بخمسة عناصر من تنظيم داعش في نينوى والأنبار وصلاح الدين.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، أنه "بعمليات نوعية وبجهودٍ حثيثة واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعب الفرقة السابعة والرابعة عشرة والسادسة عشرة التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في ناحية القراج وسيطرة الشهيد سبهان ومدخل ناحية العبور".

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء مخمور وعانه والرمانة والموصل، من ضمنهم عنصران يعملان على نقل وتوزيع ما تسمى الكفالات المالية لعوائل عصابات داعش الإرهابية، وقد تم تسليمهم الى جهات الطلب أصولياً.