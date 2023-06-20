الصدر يدعو إلى إدخال سيرة والده في المناهج الدراسية

أربيل (كوردستان24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى إدخال اسم وسيرة والده الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في المناهج الدراسية، فيما أكد أنه لولاه لانتشرت الطائفية والانحراف.

ونشر الصدر على صفحته في موقع تويتر، ان والده كان المرجع العراقي الأبرز في العراق زمن نظام (الهدام وحزبه البغيض) ويقصد بذلك نظام صدام حسين وحزب البعث آنذاك، عاداً ذلك "أقل الوفاء له" فلولاه لكان "أغلب العراق وشعبه أما بعثياً أو تبعياً".

وهذا نص تغريدة الصدر: