رئيس الوزراء مسرور بارزاني يصل أربيل بعد انتهاء زيارة رسمية أجراها لتركيا

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، بعد انتهاء زيارة رسمية، أجراها الى تركيا.

ووصل مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 حزيران (يونيو) 2023، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية اجتمع خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية وكبار المسؤولين في الحكومة التركية الجديدة.

وتم خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة.

وسبق أن زار رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في الـ 15 أبريل نيسان 2022، تركيا التقى خلالها بالرئيس رجب طيب أردوغان، وناقشا سبل تعزيز العلاقات بين أربيل وأنقرة.