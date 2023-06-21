إقامة أول مهرجان للزي الكوردي  " شلوشبك " في إدارة زاخو المستقلة

أربيل (كوردستان24) - قال مدير الثقافة والفنون بالإدارة المستقلة في زاخو ، إنه تمت جميع الاستعدادات لاقامة المهرجان الاول للزي الكوردي " شلوشبك " اليوم 21 حزيران في إدارة زاخو بمشاركة عدد من القنصليات وسفراء الدول.

وتابع دلخاز موسى ، مدير الثقافة والفنون في الإدارة المستقلة في زاخو :"تمت دعوة جميع القنصليات والسفارات في إقليم كوردستان للمشاركة في مهرجان "شلوشبك " الأول في زاخو.

وأضاف :" الهدف من إقامة هذا المهرجان هو إظهار ثقافتنا وتراثنا للعالم ،والذي صناعته في زاخو لألفي عام ومستمر لحد الان . "

ولفت موسى الى أنه سيتم عرض الآلات المستخدمة في صناعة الزي الكوردي " شلوشبك " بالاضافة الى فقرات وأعمال أخرى متنوعة ستقدم ضمن عروض المهرجان .

ويحتفل إقليم كوردستان ، بيوم "الزي القومي"، الذي يتحول إلى مناسبة أشبه ما تكون بكرنفال، حيث يرتدي معظم المواطنين، وبعض المقيمين حتى، الأزياء التقليدية، ويخرجون لعرضها والتباهي بها، في الأماكن العامة والأسواق والمنتزهات، وكذلك في الدوائر والمؤسسات الحكومية، والمدارس والجامعات، وغيرها.

ويغدو يوم الزي القومي، الموافق العاشر من آذار من كل عام، بالفعل اسما على مسمى في كوردستان، إذ يغطي مشهد الناس مرتدين الزي التقليدي، رجال ونساء وأطفال، على ما عداه، حيث الألوان الزاهية التي تمتاز بها الأزياء الكردية النسوية خاصة، المستمدة من الطبيعة الكوردستانية الجبلية الساحرة.

ولا يقتصر الأمر بطبيعة الحال على الزي القومي الكوردي، بل يرتدي في هذا اليوم المواطنون من مختلف المكونات الإثنية والقومية في كوردستان، من تركمان وآشوريين وكلدان وأرمن، أزياءهم القومية الخاصة بهم، المعبرة عنهم بما يعكس الاحتفاء بالتنوع والتعدد القومي والإثني وحالة التعايش السلمي في كوردستان.

ويحتفي المواطنون في إقليم كوردستان في 10 آذار من كل عام بيوم الزي القومي حيث خصصت حكومة الإقليم هذا اليوم من كل عام لارتداء الزي القومي في الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية والمدارس والجامعات للحفاظ على أصالة وتقاليد وتراث الشعب الكوردي وبقية المكونات والقوميات المتعايشة .

وعلى الرغم من ان القرار غير ملزم ، الا ان الغالبية العظمى من الموظفين والمواطنين وطلبة الجامعات والمدارس يلتزمون به .