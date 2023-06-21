سیاسة

مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع برئاسة مسرور بارزاني

من المقرّر أن يناقش مجلس وزراء الإقليم عدة مواضيع، أبرزها آخر مستجدات إقرار قانون الموازنة وانعكاساته على إقليم كوردستان
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مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني مجلس وزراء إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري برئاسة مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني.

ومن المقرّر أن يعرض الاجتماع في قسمه الأول، آخر المستجدات المتعلقة بإقرار قانون الموازنة العراقية وانعكاساته على إقليم كوردستان.

وفي الجزء الثاني، سيناقش الاجتماع مشروعات القوانين واللوائح التي لم يتم التصويت عليها بشكلٍ نهائي حتى الآن.

أما القسم الثالث، فسيكون مخصصاً لمناقشة إعادة تفعيل لجنة تنفيذ المادة 140 في مجلس الوزراء العراقي.

أما المحور الرابع والأخير، فسيناقش المجلس الحمى النزفية والتدابير الوقائية التي قدّمتها وزارتا "الزراعة والموارد المائية" و"الصحة" بإقليم كوردستان.

 

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