سیاسة

إقليم كوردستان يخصص  900 مليون دينار سنويا لحماية وترميم المعالم الأثرية

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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - خصصت حكومة إقليم كوردستان مبلغ  900 مليون دينار يتم صرفها سنويا لحماية المعالم الأثرية في إقليم كوردستان.

قال الدكتور بيكس بريفكاني ، مدير الآثار والثقافة في محافظة دهوك في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24:" قطاع الآثار هو أحد القطاعات التي تهتم بها حكومة إقليم كوردستان وتخصص سنوياً 900 مليون دينار لحماية وترميم الآثار ، مشيرا من المساعدات الأخرى التي تقدمها الحكومة لنا كقطاع الآثار هو توفير الأمن للفرق الأجنبية لاستكشاف وحفر المواقع الأثرية في كوردستان وقد أقامت الحكومة علاقات جيدة بيننا وبين القنصليات الأجنبية في الاقليم وهذا ما جعلت هذه القنصليات بان تخصص الاموال اللازمة لترميم الآثار والحفاظ عليها مما شكل  دعما كبيرا للحفاظ على الآثار ".

 

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