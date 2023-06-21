اليوم .. وضع حجر الأساس لمستشفى السرطان في دهوك

أربيل (كوردستان24) - قال نائب مدير مركز السرطان في دهوك انه سيتم وضع حجر الاساس لمستشفى السرطان بحضور محافظ دهوك ووفد ألماني ومدير عام صحة المحافظة .

وتابع الدكتور جكدار احمد نائب مدير مركز السرطان في دهوك في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24 : "سيتم وضع حجر الاساس لمستشفى السرطان اليوم الاربعاء حيث سيصبح مستشفى الطوارئ في حي بروشكي مركزا لعلاج المرضى ،مشيرا الى أنهم بصدد تجديد جميع المستشفيات ،واصفا هذا المشروع بأنه جديد ومهم .

وقال "تم تسجيل 1430 حالة سرطان جديدة في دهوك العام الماضي وهو أعلى رقم يتم تسجيله ، ويزور 100 مريض مركز السرطان في مستشفى آزادي يوميا لتلقي العلاج اللازم "

هذا ويتم اليوم تنفيذ عدد من المشاريع الصحية في محافظة دهوك ، بما في ذلك تجديد مستشفى الحروق والتجميل ، وسيتم وضع حجر الأساس لمركز السرطان ،بالاضافة الى توفير جهازيين للناظور .