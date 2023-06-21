سیاسة

وفد رفيع المستوى من الامم المتحدة  یصل إلى إقليم كوردستان

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کوردستان

أربيل (كوردستان24) - وصل وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة إلى إقليم كوردستان العراق وسيعقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين.

قالت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان أن وفدا أمميا وصل كوردستان اليوم الاربعاء ويضم كلا من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله الدرداري ، ورئيس المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP).

وبحسب ما أفاد به مكتب العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان، أن وفد الامم المتحدة  وصل عبر مطار أربيل الدولي، ومن المقرر أن يعقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

 

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