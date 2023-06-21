دهوك .. إفتتاح عدد من المشاريع الصحية بـ 27 مليون دولار

أربيل (كوردستان24)- أعلن اليوم الأربعاء عن عدد من المشاريع الخدمية في القطاع الصحي في محافظة دهوك.

قال الدكتور أفراسياب موسى مدير عام صحة محافظة دهوك في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24 : "أفتتح قسم الطوارئ بمستشفى آزادي رسمياً اليوم ، والذي خصصت له منظمة ( giz ) الالمانية مبلغا قدره 27 مليون دينار من أجل بنائه وشراء المعدات اللازمة .

وتابع :" افتتح قسم الطوارئ رسمياً اليوم ، فيما تم تحويل مستشفى الطوارئ القديم لمرضى السرطان، والذي سيتم تجديده من قبل إيطاليا .

وأضاف مدير عام صحة محافظة دهوك: “تم اليوم تركيب جهاز شبكية العيون في دهوك وهو الاول في كوردستان والعراق ، مشيرا أنه جاهز الان لخدمة المستشفيات وخاصة الأطفال المرضى حديثي الولادة .

وقال : "تم اليوم توفير مركز قسطرة الجهاز الهضمي للكبار( الناظور ) للمعدة والقولون للكبار والصغار في مستشفى " هيفي " ،بالاضافة الى تجديد مستشفى الحروق والتجميل الذي كانا مخصصا لمرضى "كورونا " ،وتجاوزت تكلفة هذه المشاريع أكثر من مليار دينار ، وقد تم تخصيص الأموال لهذه المشاريع الصحية من ميزانية مديرية الصحة و محافظة دهوك.

وقال : "تم اليوم توفير مركز قسطرة الجهاز الهضمي للكبار( الناظور ) للمعدة والقولون للكبار والصغار في مستشفى " هيفي " ،بالاضافة الى تجديد مستشفى الحروق والتجميل الذي كانا مخصصا لمرضى "كورونا " ،وتجاوزت تكلفة هذه المشاريع أكثر من مليار دينار ، وقد تم تخصيص الأموال لهذه المشاريع الصحية من ميزانية مديرية الصحة و محافظة دهوك.