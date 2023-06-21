سیاسة

بريطانيا تعين مسؤول "مكافحة الإرهاب" سفيرا جديدا في العراق

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العراق

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، تعيين مدير إدارة مكافحة الإرهاب لديها ستيفن هيتشين سفيرا جديدا في العراق.

ونشرت سفارة بريطانيا لدى العراق مقطع فيديو للسفير الجديد ذكر فيه، يسعدني تعييني كسفير جديد للمملكة المتحدة في العراق، وأتطلع حقًا إلى التعرف على هذا البلد الرائع وبناء شراكة بين المملكة المتحدة والعراق".

 

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