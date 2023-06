بريطانيا تعين مسؤول "مكافحة الإرهاب" سفيرا جديدا في العراق

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، تعيين مدير إدارة مكافحة الإرهاب لديها ستيفن هيتشين سفيرا جديدا في العراق.

ونشرت سفارة بريطانيا لدى العراق مقطع فيديو للسفير الجديد ذكر فيه، يسعدني تعييني كسفير جديد للمملكة المتحدة في العراق، وأتطلع حقًا إلى التعرف على هذا البلد الرائع وبناء شراكة بين المملكة المتحدة والعراق".

Delighted to be appointed as the next UK Ambassador to Iraq, really looking forward to getting to know this fascinating country and building UK and Iraq’s partnership. https://t.co/C1W9DnuDyN pic.twitter.com/vsmUAi6aGw