على هامش مشاركته في معسكرٍ دولي بالأردن.. "الشباب الكوردستاني" يلتقي بمسؤولين من المملكة

أربيل (كوردستان 24)- يتواجد وفدٌ من اتحاد الشباب الديمقراطي الكوردستاني منذ عدة أيام في الأردن، للمشاركة في معسكر الشباب الدولي.

وأجرى وفد الشباب الكوردستاني زيارةً إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية، وكان في استقباله، الدكتور علي خوالدة الأمين العام للوزارة.

وناقش اللقاء أهمية الصداقة والعلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية والتي تعود إلى عهد الخالد ملا مصطفى بارزاني والملك حسين.

ولاتزال هذه العلاقات مستمرة في عهد الرئيس مسعود بارزاني والملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وقال سكرتير اتحاد الشباب الديمقراطي الكوردستاني، ميسّر نهيلي: "هناك علاقات بين الكورد والأردنيين في الماضي، والآن بين القادة، ونرغب بمواصلة هذا الطريق عبر الشباب".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24: "لقاءنا كان جيداً وإيجابياً، خصوصاً أن الأمين العام تحدث لنا عن التغييرات الدستورية في الأردن والتي تصب في مصلحة الشباب وتعطي المزيد من الفرص لهم للمشاركة في البناء والسلطة السياسية".

وأكّد ميسّر أن الجانبان تبادلا تجارب الشباب.