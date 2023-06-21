سیاسة

وفاة علي دوبا.. أحد أعمدة حكم الأسد في سوريا

author_image سوار أحمد
سوریا علي دوبا سوريا وفاة

أربيل (كوردستان24)- توفي رئيس جهاز "الاستخبارات العسكرية" السورية (الأمن العسكري) السابق في عهد حافظ الأسد، عن عمر ناهز التسعين عامًا، بحسب ما تداولته حسابات شخصية لأقارب العماد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى العماد دوبا، ابن شقيقه، أكثم محمد دوبا في منشور عبر صفحته في "فيسبوك" صباح اليوم، الأربعاء 21 من حزيران.

وبحسب نص النعوة الذي تناقلته حسابات إخبارية موالية، موقع باسم عائلة العماد، سيقام عزاء العماد في قرية قرفيص بريف اللاذقية الجنوبي، بعد أن ينقل جثمانه من المستشفى العسكري في مدينة اللاذقية.

وشغل علي دوبا منصب رئيس الاستخبارات العسكرية السورية بين عامي 1974 و2000، وكان مستشارًا مقربًا من الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، وأحيل إلى التقاعد عام 2000.

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