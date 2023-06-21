سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً أمريكياً

وتضمن المحور الرئيسي للاجتماع، مناقشة المستجدات المتعلقة بالعملية الإصلاحية في مفاصل وزارة البيشمركة
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رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً أمريكياً
رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً أمريكياً
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبال وفد أمريكي الإصلاحات في وزارة البيشمركة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 حزيران (يونيو) 2023، وفداً أمريكياً برئاسة نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وفي الاجتماع، الذي حضره القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلين، نقلت رئيسة الوفد إلى رئيس الحكومة تحيات وزير الدفاع الأمريكي، كذلك جددت دعم بلادها لإقليم كوردستان، ولا سيّما البيشمركة.

وتضمن المحور الرئيسي للاجتماع، مناقشة المستجدات المتعلقة بالعملية الإصلاحية في مفاصل وزارة البيشمركة، بالإضافة إلى بحث الخطوات والإجراءات المتخذة للشروع بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي البيشمركة، والدفاع الأمريكية.

وبهذا الصدد، قالت نائبة مساعد وزير الدفاع، إن الولايات المتحدة والتحالف الدولي سيواصلان دعم قوات البيشمركة للتصدي إلى الخطر الذي يشكّله الإرهاب، وبالأخص داعش، وذلك لضمان عدم تزايد نشاط هذا التنظيم الإرهابي وتناميه مجدداً.

وعبّر رئيس الحكومة عن شكر وامتنان إقليم كوردستان لأمريكا على ما تقدمه من دعم، كذلك جدد رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة بصورة شاملة.

وتطرق الاجتماع إلى الوضع في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم، وضرورة إنهاء عمليات الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد والتركمان ضمن حدود محافظة كركوك.

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