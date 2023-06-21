سیاسة

نيجيرفان بارزاني يستقبل وفدا رفيعا للأمم المتحدة برئاسة الدردري

author_image سوار أحمد
کوردستان عبد الله الدردري نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء، مع وفد رفيع من الامم المتحدة، برئاسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبد الله الدردري.

وخلال الاجتماع قال الوفد، إن الهدف من زيارته هو لمساعدة العراق وإقليم كوردستان على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط فقط، بحسب بيان لرئاسة الإقليم.

 وفي هذا الصدد اكد رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني على أن مستقبل العراق وإقليم كوردستان مرهون بتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التغير المناخي واتفقا على أنها أزمة جدية لها تأثير كبير على العراق، مؤكدا أنه يجب على العراق أن يواجه الأزمة بشكل جدي بدعم دولي.

وأكد الوفد على أن الأمم المتحدة ستقدم العون للعراق وإقليم كوردستان، لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها، اضافة الى تنويع مصادر الدخل.

وأشار الوفد إلى اجتماعهم مع هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، حيث أعربوا فيه عن استعداد الأمم المتحدة ولدعم إقليم كوردستان في التخطيط ووضع خارطة طريق لجذب الاستثمار الأجنبي إلى إليه وخلق فرص عمل. للشباب

ومن جهته رحب نيجيرفان بارزاني بخطط الدردري و UNPD متمنياً له التوفيق في مهمته وثمن جهوده لمساعدة العراق وإقليم كوردستان.

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