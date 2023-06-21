سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً رفيع المستوى من الأمم المتحدة

كذلك شهد الاجتماع، مناقشة أهمية حماية الموارد المائية وبناء السدود.
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً رفيع المستوى من الأمم المتحدة
رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً رفيع المستوى من الأمم المتحدة
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبال وفد رفيع المستوى الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 حزيران (يونيو) 2023، وفداً رفيع المستوى من الأمم المتحدة برئاسة عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية (UNDP).

وخلال الاجتماع، قدم الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عرضاً موجزاً عن أعمالهم وأنشطتهم والهدف من زيارتهم إلى العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى تقديم المساعدة فيما يخص تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات، ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي.

إلى ذلك، تطرق رئيس الحكومة إلى الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي وتقديم الخدمات العامة إلكترونياً، بالإضافة إلى تفعيل النظام المصرفي، وتسهيل عمل المستثمرين المحليين والخارجيين.

كذلك شهد الاجتماع، مناقشة أهمية حماية الموارد المائية وبناء السدود.

0120101025045125414
74758858747475858
89675275275275
857287527571752
8925727512751271
9865852725252852
872540427825787587

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف