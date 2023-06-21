رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً رفيع المستوى من الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 21 حزيران (يونيو) 2023، وفداً رفيع المستوى من الأمم المتحدة برئاسة عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية (UNDP).

وخلال الاجتماع، قدم الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عرضاً موجزاً عن أعمالهم وأنشطتهم والهدف من زيارتهم إلى العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى أنهم يسعون إلى تقديم المساعدة فيما يخص تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات، ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي.

إلى ذلك، تطرق رئيس الحكومة إلى الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي وتقديم الخدمات العامة إلكترونياً، بالإضافة إلى تفعيل النظام المصرفي، وتسهيل عمل المستثمرين المحليين والخارجيين.

كذلك شهد الاجتماع، مناقشة أهمية حماية الموارد المائية وبناء السدود.