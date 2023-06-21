رئيس حكومة إقليم كوردستان يوافق على صرف نحو 3 مليارات دينار للقطاع الصحي في حلبجة

أربيل (كوردستان24)- أفادت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 21 حزيران 2023، بأن رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وافق على صرف قرابة 3 مليار دينار، للقطاع الصحي في حلبجة.

وتولي التشكيلة الحكومية التاسعة أهمية كبيرة للقطاع الصحي في الإقليم، حيث قامت على مدى السنوات الماضية بتخصيص مبالغ مالية كبيرة لتجهيز المراكز الصحية وتطويرها، ومواجهة الأوبئة والأمراض.

وذكر بيان لدائرة الإعلام، ان مسرور بارزاني وافق على صرف ملياري دينار و700 مليون دينار، لتأهيل القطاع الصحي في محافظة حلبجة.

وبحسب البيان فإنه سيتم بهذا المبلغ توفير أجهزة التصوير الاشعاعي والرنين المغناطيسي والسونار، لمستشفى الطوارئ في المحافظة، ومركز الشهيد محمد امين للأشعة.

ويوم امس الثلاثاء وافق رئيس حكومة الإقليم كوردستان، على إنفاق مليار و607 مليون دينار، لترميم مستشفى قلادزه القديم وتحويله إلى مستشفى للأطفال والولادة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كوردستان، إنه في إطار اهتمام حكومة إقليم كوردستان بالقطاع الصحي وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في إدارة رابرين المستقلة، تمت الموافقة على ترميم المستشفى القديم في قلادزه.