البدراني: التغير المناخي أثر على واقع السياحة في العراق

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، اليوم الأربعاء، أن تحدي التغير المناخي أثر على واقع السياحة في العراق وقطاعات مهمة أخرى وعلى رأسها الزراعة.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن البدراني قوله، إن "الوزارة عقدت مؤتمرا بالتعاون مع وزارة البيئة ومختصين بعنوان (الثقافة والسياحة والآثار في مواجهة التغيرات المناخية) تناول التحديات الكبيرة للتغيرات المناخية والتي تؤثر على مجمل الحياة العالمية وليس المحلية لوحدها".

وأضاف، أن "التغير المناخي له آثار سلبية أثرت على الاقتصاد وواقع السياحة بسبب انحسار المياه في الأنهار والبحيرات وما تركه كذلك من آثار على واقع الزراعة ".

وتابع أن "المؤتمر محاولة لوضع الحلول والمقترحات لمعالجة تلك التحديات الخطيرة وخصوصا واقع السياحة لأنها تتأثر بالموضوع ولها علاقة بالموارد المائية ومنابع المياه".

وخلال المؤتمر الذي عقد اليوم في قصر المؤتمرات ببغداد أكد البدراني أن العراق "شهد نشوء أقدم الحضارات، وكل ما أنتجته هذه الحضارات منذ القِدم والى اليوم أمام تحدٍ كبير وخطير يواجه هذه الحضارة والبشرية جمعاء بسبب التغير المناخي".

وتضمّن المؤتمر ثلاث جلسات، حضرها وترأسها وحاضر فيها وكيل وزير البيئة جاسم الفلاحي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المناخ علي اللامي، وممثلين عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة و عدد من أعضاء مجلس النواب والسادة الوكلاء ومدراء عامين في الوزارة.