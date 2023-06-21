مجتمع

حكومة اقليم كوردستان تعلن عطلة عيد الأضحى

author_image سوار أحمد
کوردستان عطلة عيد الاضحى

أربيل (كوردستان24)- اعلنت حكومة اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، عطلة عيد الاضحى في كوردستان ولمدة خمسة أيام.

وأفاد بيان لحكومة اقليم كوردستان، أنه "بمناسبة حلول عيد الأضحى قررت حكومة اقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء وزارة التربية، والتي وفقا لجدول اللجنة العليا للامتحانات فإن يوم الثلاثاء المصادف 27 حزيران يكون الامتحان النهائي للصف الـ12 الثانوي (السادس الاعدادي)

واشار البيان إلى ان العطلة ستكون اعتبار من يوم الثلاثاء 27 حزيران ولغاية السبت 1 تموز.

ويتم استئناف الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة يوم الأحد المصادف الثاني من شهر تموز المقبل.

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