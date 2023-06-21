وزيرا الخارجية التركي والأمريكي يلتقيان في لندن

أربيل (كوردستان 24)- عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أول لقاء ثنائي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب توليه مهام المنصب وذلك على هامش "مؤتمر تعافي أوكرانيا" في العاصمة البريطانية لندن.

وقبيل عقد اللقاء الثنائي، الأربعاء، قال فيدان في تصريح للصحفيين، إنه سيبحث مع بلينكن القضايا الثنائية.

وأضاف: "كما تعلمون، قد لا نتفق على كل شيء، لكن تحالفنا الطويل الأمد في (حلف شمال الأطلسي) الناتو والمحافل الأخرى يُجبرنا على مواصلة العمل معاً".

وصرح وزير الخارجية التركي أنهم موجودون في لندن لـ "إبداء الدعم لأوكرانيا".

وأردف: "كما تعلمون، أنشأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي (جو) بايدن الآلية الاستراتيجية التركية - الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد العام الماضي، والغرض من الآلية هو معالجة القضايا العالقة واستكشاف الفرص لزيادة تعميق تعاوننا، لذلك أتطلع إلى العمل مع الوزير بلينكن".

من جانبه، أعرب بلينكن عن سعادته بالعمل مع وزير خارجية تركيا الجديد هاكان فيدان.

وشدد بلينكن على أن بلاده وتركيا "فعلتا الكثير معاً بشأن أهم القضايا الأساسية".

وأضاف :"لدينا الكثير لنتحدث عنه، بالطبع سنتحدث عن إحراز تقدم في عدد من القضايا، بما في ذلك قمة الناتو المقبلة، ومسار انضمام السويد للحلف، وتعاوننا الدفاعي، ومسائل الطاقة والتعاون الاقتصادي، لكن العلاقات بين بلدينا عميقة وغنية".

وتابع: "كما قلت، إنها (العلاقات الثنائية) تتعلق بالعديد من أهم القضايا في عصرنا، لذلك أشكرك (فيدان) كثيراً على إتاحة الفرصة لقضاء بعض الوقت معك هنا في لندن".

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية عقب اللقاء، بحث فيدان مع نظيره الأمريكي، الوضع في أوكرانيا واتفاقية شحن الحبوب المبرمة بمبادرة تركية، وتوسع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتطبيع بين أذربيجان وأرمينيا، إلى جانب العلاقات بين البلدين.

المصدر: الأناضول