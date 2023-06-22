حوالي 800 ألف نازح عراقي لازالوا في مدن إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24) - تشير مصادر رسمية، إلى وجود قرابة مليون نازح عراقي في إقليم كوردستان.

وبحسب البيانات الرسمية لحكومة إقليم كوردستان، يعيش في الإقليم حوالي مليون نازح، 30٪ منهم داخل المخيمات و 70٪ خارج المخيمات، وعلى صعيد متصل، قال رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، إن حوالي 800 ألف نازح عراقي يقيمون في مدن إقليم كوردستان، وفيما يتعلق بنفقات النازحين، أعلنت حكومة إقليم كوردستان أن التكلفة السنوية لإدارة المخيمات ودعم النازحين تبلغ 867 مليون دولار.

شريف سليمان، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي، قال في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان 24 إن هناك حوالي 800 ألف نازح عراقي يقيمون في إقليم كوردستان ويعيشون في 28 مخيماً، وأن هناك 300 ألف نازح عراقي يقيمون في دهوك وحدها.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية لم تضع بعد أي برنامج لإعادة النازحين، وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ائتلاف إدارة الدولة أثناء تشكيل الحكومة لم يتم تنفيذه ولم تتم مساعدة النازحين كما يجب.

وأضاف: «حكومة إقليم كوردستان وبعض المنظمات فقط تساعد النازحين حتى الآن، ولقد أصبح الأمر عبئا ثقيلا على إقليم كوردستان، ويجب على الحكومة العراقية أن تفي بالتزاماتها تجاههم وأن تضع برنامجًا للعودة، لأن هؤلاء النازحين يعيشون في المخيمات منذ تسع سنوات».

وقال سليمان، إنه «منذ بداية الحرب ضد داعش فر عدد كبير من النازحين العراقيين إلى إقليم كوردستان، وتجاوز العدد مليوني شخص، لكن معظمهم عادوا، وبقي حوالي 800 ألف شخص، وهو عدد كبير وحان الوقت لإنهاء بؤسهم وإعادتهم إلى ديارهم».