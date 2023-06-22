باستثناء كوردستان .. العراق يسجل 6728 حالة طلاق خلال آيار الماضي

أربيل (كوردستان24) - كشف مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاربعاء، عن إحصائية جديدة بعدد حالات الزواج والطلاق خلال شهر أيار / مايو الماضي ، في العراق باستثناء اقليم كوردستان.

وفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في البلاد ، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر أيار / مايو الماضي حوالي 29 ألف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6728 حالة، حيث تصدرت العاصمة العراقية بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.

وأدناه جدولاً يوضح إحصائية الزواج والطلاق خلال شهر آيار الماضي من العام 2023: